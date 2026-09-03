Barweiler (dpa/lrs) – Es wird in den nächsten Tagen nochmals sommerlich in Rheinland-Pfalz und im Saarland: Bis zu 30 Grad warm kann es mancherorts werden. Regen gibt es aber auch immer wieder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Donnerstag liegen die Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad, in höheren Lagen bei 20 Grad. Die Sonne zeigt sich vor allem in der Vorderpfalz, sonst kann es immer wieder Schauer geben. Es kann windig werden, vor allem im Norden.

In der Nacht zum Freitag bleibt es meist trocken, es kühlt ab auf 14 bis 18 Grad. Am Freitag selbst wird es laut den Meteorologen etwas wärmer als am Vortag mit 26 bis 30 Grad. Im Norden gibt es Wolken, sonst zeigt sich die Sonne. Regen gibt es erst wieder in der Nacht zum Samstag. So startet auch das Wochenende mit Wolken und einzelnen Schauern – aber im Laufe des Samstags wird es immer sonniger. Wieder kann es bis zu 27 Grad warm werden.