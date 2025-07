Mainz (dpa/lrs) – Zum Wochenbeginn müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf Schauer und einzelne Gewitter einstellen. Am Morgen ist es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im Süden der Region stark bewölkt. Tagsüber lockert die Bewölkung auf, es bleibt aber unbeständig mit örtlichen Schauern. Im Norden sind vereinzelt Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen maximal auf 20 bis 22 Grad, in höheren Lagen liegen die Werte zwischen 17 und 19 Grad. In der Nacht zum Dienstag ist es überwiegend wolkig, nur vereinzelt sind noch schwache Schauer möglich.

Am Dienstag bleibt es wechselhaft – es ist laut der Vorhersage bewölkt und gibt einzelne Schauer. Vereinzelt können Gewitter auftreten, meist bleibt es jedoch trocken. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 19 und 23 Grad.

Am Mittwoch bleibt es regnerisch: Es bleibt laut DWD überwiegend wolkig mit schauerartigen Regenfällen. Die Höchsttemperaturen erreichen laut den Experten 18 bis maximal 23 Grad.