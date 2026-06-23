Wirtschaft in Rheinland-Pfalz
Biotech-Land RLP: So beurteilt die Branche den Standort
Die Landesregierung will Rheinland-Pfalz als internationalen Biotechnologie-Standort stärken. Doch jüngst gab es einige schlecht
Die Landesregierung will Rheinland-Pfalz als internationalen Biotechnologie-Standort stärken. Doch jüngst gab es einige schlechte Nachrichten aus dem Wirtschaftszweig für das Land. Unsere Zeitung hat mit Branchen-Vertretern gesprochen. (Symbolfoto)
Bernd Weißbrod/dpa

Wie geht es weiter mit dem Biotechnologie-Standort Rheinland-Pfalz? Biontech zieht sich aus Idar-Oberstein zurück, andere Unternehmen streichen Investitionen. Unsere Zeitung hat Branchen-Vertreter zu den Standortbedingungen im Land befragt.

Lesezeit 4 Minuten
Wie zukunftsträchtig ist Rheinland-Pfalz als Biotechnologie-Standort? Erklärter Wille der Landesregierung ist es, Mainz und das ganze Bundesland „als internationalen Standort in der Biotechnologie weiter stärken“ zu wollen. So heißt es im Koalitionsvertrag von CDU und SPD.

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Rheinland-PfalzWirtschaft

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