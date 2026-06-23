Wirtschaft in Rheinland-Pfalz Biotech-Land RLP: So beurteilt die Branche den Standort Cordula Sailer-Röttgers 23.06.2026, 06:00 Uhr

i Die Landesregierung will Rheinland-Pfalz als internationalen Biotechnologie-Standort stärken. Doch jüngst gab es einige schlechte Nachrichten aus dem Wirtschaftszweig für das Land. Unsere Zeitung hat mit Branchen-Vertretern gesprochen. (Symbolfoto) Bernd Weißbrod/dpa

Wie geht es weiter mit dem Biotechnologie-Standort Rheinland-Pfalz? Biontech zieht sich aus Idar-Oberstein zurück, andere Unternehmen streichen Investitionen. Unsere Zeitung hat Branchen-Vertreter zu den Standortbedingungen im Land befragt.

Wie zukunftsträchtig ist Rheinland-Pfalz als Biotechnologie-Standort? Erklärter Wille der Landesregierung ist es, Mainz und das ganze Bundesland „als internationalen Standort in der Biotechnologie weiter stärken“ zu wollen. So heißt es im Koalitionsvertrag von CDU und SPD.







Artikel teilen

Artikel teilen