Wie geht es weiter mit dem Biotechnologie-Standort Rheinland-Pfalz? Biontech zieht sich aus Idar-Oberstein zurück, andere Unternehmen streichen Investitionen. Unsere Zeitung hat Branchen-Vertreter zu den Standortbedingungen im Land befragt.
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Wie zukunftsträchtig ist Rheinland-Pfalz als Biotechnologie-Standort? Erklärter Wille der Landesregierung ist es, Mainz und das ganze Bundesland „als internationalen Standort in der Biotechnologie weiter stärken“ zu wollen. So heißt es im Koalitionsvertrag von CDU und SPD.