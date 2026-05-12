Die CDU stellt seit 35 Jahren wieder einen Ministerpräsidenten in Rheinland-Pfalz - und besetzt fünf Ministerien. Voraussichtlich übernehmen zwei Frauen und drei Männer die Ressorts. Die Personalien.

Mainz (dpa/lrs) – Die CSU-Landtagsabgeordnete Ute Eiling-Hütig aus Bayern wird nach dpa-Informationen Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz. Die 58-Jährige ist derzeit Vorsitzende des Bildungsausschusses im Landtag in München.

Der «Trierische Volksfreund» und die «Rhein-Zeitung» berichteten auch, dass Eiling-Hütig Bildungsministerin werden soll. Die bisherige bildungspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion in Mainz, Jenny Groß, soll Staatssekretärin in dem Ministerium werden.

Die CDU stellt fünf der zehn Ministerposten in der neuen Regierung. Für die anderen Ressorts außer Bildung sind die Landtagsabgeordneten Marcus Klein (Staatskanzlei) und Helmut Martin (Justiz/Verbraucherschutz) sowie Landrat Achim Schwickert (Innen, Integration, Verkehr) im Gespräch. Die EU-Parlamentarierin Christine Schneider soll Ministerin für Umwelt, Forsten, Weinbau und Landwirtschaft werden.

Der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) stellt am Vormittag (11.30 Uhr) sein Team vor. Der 50-Jährige aus der Eifel soll am kommenden Montag zum Regierungschef der ersten großen Koalition in Rheinland-Pfalz gewählt werden.