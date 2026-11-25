Ute Eiling-Hütig stammt aus Nordrhein-Westfalen und hat mehrere Jahre als Landtagsabgeordnete in Bayern gearbeitet. In Rheinland-Pfalz fühlt sie sich die Bildungsministerin richtig wohl.

Mainz (dpa/lrs) – Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) fühlt sich nach ihrem Wechsel aus Bayern in Rheinland-Pfalz angekommen. «Ich fühle mich auch sehr gut abgeholt, sowohl politisch wie auch im privaten Bereich», sagte die 59-Jährige in Mainz. «Wir fühlen uns einfach richtig wohl. Das kann ich wirklich sagen.»

Sie sei schulisch sozialisiert im Münsterland in Nordrhein-Westfalen und dann politisch sozialisiert bei der CSU in Bayern. «Und jetzt das Sahnehäubchen Rheinland-Pfalz mit dem Glück, dass ich wirklich jetzt Dinge auch in dem Bereich mitentscheiden darf, die mir das Wichtigste sind, nämlich Bildung.»

Trotzdem auch noch ein bisschen Neuling

Obwohl sie in Rheinland-Pfalz angekommen sei, empfinde sie sich trotzdem auch noch ein bisschen als Neuling, sagte die Bildungsministerin. Sie merke, dass sie sich noch viele Dinge erarbeiten wolle und müsse. Nach den wenigen Monaten im neuen Amt könne sie aber auch noch nicht bei allen Themen die absolute Tiefe haben.

Eiling-Hütig gehört seit Mai der neuen rheinland-pfälzischen Landesregierung von CDU und SPD an. Zuvor war sie CSU-Landtagsabgeordnete in Bayern. Gebürtig stammt Eiling-Hütig aus Nordrhein-Westfalen.