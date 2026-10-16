Kurioser Diebstahl
Betrunkener schleppt Elefantenstatue aus Hotellobby
Polizei - Symbolbild
Schwer zu schleppen hatte der mutmaßliche Dieb laut Polizei mit seiner 30 Kilogramm schweren Beute. (Symbolbild)
Daniel Karmann. DPA

Zu tief ins Glas geschaut hat ein Mann in Mainz - und zwar so tief, dass er auf die Idee kam, eine 30 Kilogramm schwere Statue aus einem Hotel mitgehen zu lassen. Sein Diebesgut enttarnt ihn.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Ein Betrunkener hat in Mainz eine 30 Kilogramm schwere Elefantenstatue aus einer Hotellobby gestohlen. Wie das Polizeipräsidium Mainz mitteilte, schleppte der stark alkoholisierte Mann seine Beute am Donnerstagabend aus dem Hotel in Richtung des Bahnhofsplatzes. Als ihn eine Mitarbeiterin des Hotels angesprochen habe, habe der Mann seinen Plan aufgegeben und sei gegangen, hieß es.

Am Bahnhof sei der polizeibekannte Tatverdächtige dann von der Polizei kontrolliert worden. Hotelmitarbeitern zufolge soll der Mann in den vergangenen Tagen schon mehrfach versucht haben, die nicht fest im Boden verankerte Statue zu entwenden. Er erhielt von den Beamten einen Platzverweis. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls.

© dpa-infocom, dpa:261016-930-849687/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten