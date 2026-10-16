Zu tief ins Glas geschaut hat ein Mann in Mainz - und zwar so tief, dass er auf die Idee kam, eine 30 Kilogramm schwere Statue aus einem Hotel mitgehen zu lassen. Sein Diebesgut enttarnt ihn.

Mainz (dpa/lrs) – Ein Betrunkener hat in Mainz eine 30 Kilogramm schwere Elefantenstatue aus einer Hotellobby gestohlen. Wie das Polizeipräsidium Mainz mitteilte, schleppte der stark alkoholisierte Mann seine Beute am Donnerstagabend aus dem Hotel in Richtung des Bahnhofsplatzes. Als ihn eine Mitarbeiterin des Hotels angesprochen habe, habe der Mann seinen Plan aufgegeben und sei gegangen, hieß es.

Am Bahnhof sei der polizeibekannte Tatverdächtige dann von der Polizei kontrolliert worden. Hotelmitarbeitern zufolge soll der Mann in den vergangenen Tagen schon mehrfach versucht haben, die nicht fest im Boden verankerte Statue zu entwenden. Er erhielt von den Beamten einen Platzverweis. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls.