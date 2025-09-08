Statt im Führerhaus landet ein Lkw-Fahrer im falschen Wagen – und sorgt für einen kuriosen Polizeieinsatz. Bei ihm wird ein hoher Promillewert festgestellt.

Bad Sobernheim (dpa/lrs) – Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist in Bad Sobernheim (Landkreis Bad Kreuznach) in ein fremdes, parkendes Auto eingestiegen. Nach Angaben der Polizei habe der 58-Jährige am Sonntagabend auf dem Rückweg aus der Stadt zu seinem Lkw eine Pause in einem unverschlossenen Auto einlegen wollen. Der Besitzer des Wagens habe ihn auf dem Fahrersitz gefunden. Ein Atemalkoholtest habe 2,7 Promille ergeben.

Der Mann sei von den Beamten zu seinem Fahrzeug begleitet worden. Präventiv seien ihm die Schlüssel abgenommen worden, damit er nicht doch betrunken weiterfahre.