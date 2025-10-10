Einkünfte verschwiegen? Betrugsvorwürfe gegen früheren SPD-Abgeordneten Körper 10.10.2025, 17:04 Uhr

i Einem früheren SPD-Bundestagsabgeordneten wird Betrug vorgeworfen (Symbolfoto). Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Der frühere SPD-Bundestagsabgeordneter Fritz Rudolf Körper aus Rheinland-Pfalz könnte in Berlin wegen Betruges vor Gericht landen. Es geht um fehlerhafte Angaben über Einkünfte. So äußert sich sein Anwalt.

Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Fritz Rudolf Körper aus dem Kreis Bad Kreuznach soll zu Unrecht mehr als 202.000 Euro kassiert haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft Körper Betrug vor und hat Anklage erhoben, wie ein Sprecher mitteilte. Der studierte Theologe, der unter dem damaligen Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) parlamentarischer Staatssekretär war, bestreitet die Vorwürfe.







