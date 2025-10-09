Die JVA Diez ist voll, es fehlt Personal: Zwei Briefe von Insassen erreichten unsere Zeitung deshalb. Zu der harschen Kritik darin haben wir nun das Justizministerium befragt. Und dabei auch Zahlen zur Situation in anderen Gefängnissen erhalten.
Lesezeit 3 Minuten
Zwei Häftlinge der JVA Diez haben sich mit jeweils einem Brandbrief an unsere Zeitung gewandt. Tenor: Das Gefängnis im Rhein-Lahn-Kreis trage aktuell dem Resozialisierungsangebot nicht genügend Rechnung, es herrsche dort starker Personalmangel, und Häftlinge müssten auch aufgrund der schieren Menge an Insassen manchmal 23 Stunden pro Tag in ihren Zellen verbringen.