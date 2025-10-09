Nach Häftlingsbeschwerden Das sagt das Ministerium zum Personalmangel in JVAs 09.10.2025, 17:00 Uhr

i Stacheldraht auf der Außenmauer der Justizvollzugsanstalt Diez: Die JVA ist voll, es fehlt Personal, zwei Brandbriefe von Häftlingen erreichten deshalb unsere Zeitung. Wir haben das Justizministerium zu der Kritik in den Schreiben befragt. Thomas Frey. picture alliance / Thomas Frey/dpa

Die JVA Diez ist voll, es fehlt Personal: Zwei Briefe von Insassen erreichten unsere Zeitung deshalb. Zu der harschen Kritik darin haben wir nun das Justizministerium befragt. Und dabei auch Zahlen zur Situation in anderen Gefängnissen erhalten.

Zwei Häftlinge der JVA Diez haben sich mit jeweils einem Brandbrief an unsere Zeitung gewandt. Tenor: Das Gefängnis im Rhein-Lahn-Kreis trage aktuell dem Resozialisierungsangebot nicht genügend Rechnung, es herrsche dort starker Personalmangel, und Häftlinge müssten auch aufgrund der schieren Menge an Insassen manchmal 23 Stunden pro Tag in ihren Zellen verbringen.







