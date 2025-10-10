A1-Kuriosum in der Eifel Wut zur Lücke: Die Autobahn ins Nirgendwo 10.10.2025, 15:00 Uhr

i Bei Kelberg werden Autofahrer jäh ausgebremst. Die A1 endet hier an einer rot-weißen Absperrbake. Dahinter hat die Natur die Trasse zurückerobert. Dirk Eberz

Zwischen Kelberg und Blankenheim klafft seit Jahren auf der A1 eine 25 Kilometer lange Lücke. Was bedeutet das für Unternehmen und Anwohner? Wir haben uns mal auf eine Eifelrundfahrt begeben. Für den Weg über die Dörfer sollte man Zeit mitbringen.

Die orangefarbene Notrufsäule steht schon. Immerhin. Doch SOS-Anrufe aus der Region zum Lückenschluss der A1 bleiben in Berlin seit Jahren ungehört. Wer von der A48 abbiegt und auf der Eifelautobahn gerade beschleunigt hat, wird schon kurz vor Kelberg wieder jäh ausgebremst.







