Lückenschluss in der Eifel 3 statt 15 Milliarden für Verkehr: Reicht das für A1? Bernd Wientjes 10.10.2025, 05:00 Uhr

i Bei Blankenheim endet die A1 - 25 Kilometer Autobahn fehlen bis Kelberg. Wann die Lücke in der Eifel geschlossen werden kann, ist weiter unsicher. Denn es besteht derzeit keine Baureife. Liegt sie aber vor, soll es losgehen können. Henning Kaiser. picture alliance/dpa

Baureife Verkehrsprojekte können laut Bundeskanzler Merz nun gebaut werden. Bundesverkehrsminister Schnieder erhält allerdings nur 3 Milliarden Euro zusätzlich statt der geforderten 15. Was bedeutet das für den A1-Lückenschluss in der Eifel?

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) wollte 15 Milliarden Euro zusätzlich, um wichtige, bereits geplante Autobahnprojekte – wie den A1-Lückenschluss in der Eifel – bauen zu können. Darüber entbrannte ein Streit innerhalb der Berliner Regierungskoalition.







