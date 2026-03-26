Der Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz bekommt von den Unternehmen nur noch die Schulnote 3,3. Das Land wird wegen der spürbaren Verschlechterung in die Pflicht genommen.

Mainz (dpa/lrs) – Die Betriebe im Land haben Sorge um den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz. Vor allem bei digitaler Verwaltung, Steuer- und Abgabenlast sowie Verkehrs- und Breitbandinfrastruktur besteht aus Sicht der Unternehmen deutlicher Handlungsbedarf. Das geht aus der Standortumfrage der vier Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz (IHKs) hervor.

Die Betriebe bewerten den Standort danach nur noch mit der Note 3,3. Im Vorfeld der Landtagswahl im Jahr 2021 hatte die Bewertung der rheinland-pfälzischen Unternehmen noch die Note 2,9 ergeben.

Schnell zentrale Reformen anstoßen

«Unsere Standortumfrage zeigt deutlich: Rheinland-Pfalz steht wirtschaftspolitisch vor entscheidenden Weichenstellungen», betonte Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz. Es komme nun darauf an, zentrale Reformen schnell anzustoßen und die Rahmenbedingungen für Investitionen, Innovation und Beschäftigung spürbar zu verbessern.

«Wenn die neue Landesregierung in den ersten 100 Tagen die richtigen Prioritäten setzt, kann der Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz wieder spürbar an Dynamik gewinnen», sagte der Hauptgeschäftsführer. Die Wirtschaft fordere deshalb von dem künftigen Regierungsbündnis eine 100-Tage-Agenda mit fünf konkreten Sofortmaßnahmen.

Sondervermögen und Bürokratieabbau im Fokus

Die Maßnahmen sollten den Angaben zufolge einen transparenten Landesplan für den Einsatz der Mittel aus dem Sondervermögen sowie die systematische Beschleunigung des Bürokratieabbaus beinhalten. Ferner fordern die Betriebe Fortschritte bei der digitalen Transformation sowie Maßnahmen zur Stärkung der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit und der Krisenfestigkeit.

Nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gibt es Gespräche zwischen Wahlsieger CDU und der SPD über eine neue Landesregierung.