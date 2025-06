Bereits rund 45.000 Tickets für Rock am Ring 2026 verkauft

Das 40-jährige Jubiläum von Rock am Ring ist erst wenige Stunden her, da gibt es schon Neues zum Festival im nächsten Jahr. Der Veranstalter spricht von Rekordzahlen.

Nürburg (dpa/lrs) – Bereits am ersten Tag des Vorverkaufs sind rund 45.000 Tickets für Rock am Ring 2026 verkauft worden. Die Tickets seien in der ersten Stunde vergriffen gewesen, teilte der Veranstalter mit. Das seien Rekordzahlen.

Beim Festival Rock am Ring 2026 steht Linkin Park als erster Headliner auf dem Programm. Die Band soll auch bei Rock im Park auftreten. Die Festivals finden im kommenden Jahr vom 5. bis zum 7. Juni statt. Erst in der Nacht zum Montag waren die diesjährigen Festivals zu Ende gegangen. Das diesjährige Rock am Ring war mit 90.000 Tickets ausverkauft.