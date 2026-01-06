Belgischer Stürmer: FCK holt ersten Winterneuzugang

Der Angreifer kommt per Leihe. Was er dem FCK bringen soll und warum die Suche nach Verstärkung noch nicht abgeschlossen ist.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hat in der Offensive die gesuchte Verstärkung verpflichtet. Per Leihe wechselt der Belgier Norman Bassette vom englischen Zweitligisten Coventry City auf den Betzenberg. Der 21 Jahre alte Mittelstürmer spielte zuvor in seiner Heimat und Frankreich. Zuletzt war er bereits an den französischen Zweitligisten Stade de Reims ausgeliehen. Bassette war belgischer Jugendnationalspieler und lief auch schon für die Männer-Nationalelf auf.

«Mit Norman gewinnen wir einen sehr talentierten und jungen Spieler hinzu, der mit seinen Stärken zu unseren strategischen Ausrichtungen passt, die sind: Schnelligkeit, Aggressivität und Mentalität», sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos zum Transfer.

Die Pfälzer mit Trainer Torsten Lieberknecht starten gegen Hannover 96 am 18. Januar (13.30 Uhr) in Kaiserslautern in die Rückrunde. Der FCK will auch noch einen Innenverteidiger verpflichten.