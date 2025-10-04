Umweltministerin Katrin Eder hatte Wasserstoff mal als „Champagner der Energiewende“ bezeichnet. Doch nach der Sektlaune wird nun ausgenüchtert. Fazit: Nicht alles Wünschenswerte ist machbar. Und nicht alles Machbare kann zurzeit auch bezahlt werden.
Wird der Hype um Wasserstoff als alternativer Energieträger schon im Ansatz gebremst? Während das Bundeswirtschaftsministerium mit dem jüngsten Monitoring-Bericht zur Energiewende übergroße Hoffnungen auf diese Technologie korrigiert, spricht das rheinland-pfälzische Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität davon, die vergangenen Jahre hätten gezeigt, „dass es komplex ist, einen neuen Markt aufzubauen“.