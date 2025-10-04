Hürden für Energiewende in RLP Beim Wasserstoff macht sich im Land Ernüchterung breit 04.10.2025, 06:00 Uhr

i Wasserstoff als alternativer Energieträger - hier ein Tank im Duisburger Hafen: Der Hype scheint derzeit gebremst. Wie ist die Lage in Rheinland-Pfalz? Oliver Berg. picture alliance/dpa

Umweltministerin Katrin Eder hatte Wasserstoff mal als „Champagner der Energiewende“ bezeichnet. Doch nach der Sektlaune wird nun ausgenüchtert. Fazit: Nicht alles Wünschenswerte ist machbar. Und nicht alles Machbare kann zurzeit auch bezahlt werden.

Wird der Hype um Wasserstoff als alternativer Energieträger schon im Ansatz gebremst? Während das Bundeswirtschaftsministerium mit dem jüngsten Monitoring-Bericht zur Energiewende übergroße Hoffnungen auf diese Technologie korrigiert, spricht das rheinland-pfälzische Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität davon, die vergangenen Jahre hätten gezeigt, „dass es komplex ist, einen neuen Markt aufzubauen“.







