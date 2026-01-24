Parteitag auf dem Betzenberg Beim FCK: SPD schwört sich auf heißen Wahlkampf ein Bastian Hauck 24.01.2026, 12:42 Uhr

i Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, spricht im Fritz-Walter-Stadion beim Landesparteitag der SPD Rheinland-Pfalz. Uwe Anspach/dpa

Bei einem Parteitag stimmen sich die Sozialdemokraten in Kaiserslautern auf die nächsten Wochen bis zur Landtagswahl am 22. März ein. Als Treffpunkt haben sie sich einen Ort ausgesucht, den SPD-Spitzenkandidat Alexander Schweitzer sehr gut kennt.

Die rheinland-pfälzische SPD hat sich am Samstag im pfälzischen Kaiserslautern auf den heißen Landtagswahlkampf eingestimmt. Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Alexander Schweitzer rief den nach SPD-Angaben 323 Delegierten in der Fanhalle des Fritz-Walter-Stadions zu: „Wir wollen auf Platz eins landen.







