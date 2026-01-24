Parteitag auf dem Betzenberg 
Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, spricht im Fritz-Walter-Stadion beim Landesparteitag der SPD Rheinland-Pfalz.
Bei einem Parteitag stimmen sich die Sozialdemokraten in Kaiserslautern auf die nächsten Wochen bis zur Landtagswahl am 22. März ein. Als Treffpunkt haben sie sich einen Ort ausgesucht, den SPD-Spitzenkandidat Alexander Schweitzer sehr gut kennt.

Die rheinland-pfälzische SPD hat sich am Samstag im pfälzischen Kaiserslautern auf den heißen Landtagswahlkampf eingestimmt. Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Alexander Schweitzer rief den nach SPD-Angaben 323 Delegierten in der Fanhalle des Fritz-Walter-Stadions zu: „Wir wollen auf Platz eins landen.

