Freilingen (dpa/lrs) - Bei einem Autounfall im Westerwaldkreis sind eine Frau und ein Hund schwer verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Fahrer sei am späten Nachmittag in Freilingen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Grundstücksmauer geprallt, berichtete die Polizei. Während der Fahrer nur leicht verletzt wurde, seien die 38 Jahre alte Beifahrerin sowie ein Schäferhund in einer Hundebox im Kofferraum schwer verletzt worden.

Beide Menschen kamen in ein Krankenhaus, der Hund sei von Angehörigen des Fahrers in eine Tierklinik gebracht worden. Nach Angaben der Polizei war ein medizinischer Notfall der Beifahrerin die Ursache für den Unfall. Der Sachschaden liegt bei rund 12.500 Euro.