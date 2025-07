Ein Mann gerät mit seinem Fahrzeug in einer Kurve auf die Gegenspur. Dort kommt ihm ein Auto entgegen - mit schweren Folgen.

Adenau (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße bei Adenau (Kreis Ahrweiler) ist ein 57 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt worden. Der 24 Jahre alte Fahrer des Wagens sowie die beiden Insassen des entgegenkommenden Wagens erlitten leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher erklärte. Ein 25-Jähriger sei mit seinem Fahrtzeug in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, so der Sprecher.

Sanitäter versorgten am Samstag die Verletzten. Der 57-Jährige wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klink gebracht. Warum der Wagen in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar.