Ein Auto und eine Bahn kollidieren in Rheinland-Pfalz. Ein Mensch kommt dabei ums Leben. Noch ist vieles unklar.

Kusel/Kaiserslautern (dpa) – Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug an einem Bahnübergang in Kusel in der Westpfalz ist eine Person tödlich verletzt worden. Sie saß in dem Auto mit drei weiteren Insassen, die nach derzeitigem Stand schwer verletzt wurden, wie eine Sprecherin der Polizei in Kaiserslautern sagte. Nähere Angaben zu den Verletzten lagen zunächst nicht vor.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der Einsatz vor Ort sei noch im Gange, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.