Unbekannte verschaffen sich Zugang zu einer Kita in Rheinland-Pfalz - und stehlen dort Eis aus dem Kühlschrank. Die Polizei ermittelt.

Einselthum (dpa/lrs) – Sich bei den hohen Temperaturen unbedingt Abkühlung verschaffen – das wollten wohl auch mutmaßliche Diebe im Donnersbergkreis. Die Unbekannten sollen dort Eis aus dem Kühlschrank einer Kita gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte.

«Der Fall klingt zwar lustig, es handelt sich dabei dennoch um Straftaten», heißt es in der Mitteilung. Die Täter sollen sich durch eine nicht richtig verschlossene Tür Zugang zum Gebäude verschafft haben. Wertgegenstände hätten sie nicht geklaut, lediglich am Kühlschrank sollen sie sich demnach vergriffen haben. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.