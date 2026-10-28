Feuerwehrleute üben im Regionalverband Saarbrücken für den Ernstfall. Dabei gelangt Löschschaum in einen nahegelegenen Bach. Was jetzt zu beachten ist.

Riegelsberg (dpa/lrs) – Löschschaum hat Gewässer in mehreren saarländischen Gemeinden verunreinigt. Wie ein Sprecher des Landesamts für Umwelt und Arbeitsschutz in Saarbrücken mitteilte, gelangte der Schaum bereits am Dienstag bei einer Übung der Feuerwehr in einen Bach in Riegelsberg. Eine Gesundheitsgefahr besteht demnach nicht.

Betroffen sind mehrere Bäche in Riegelsberg, Völklingen und Püttlingen. Die Menschen wurden über die Warn-App Nina darüber informiert und gebeten, kein Wasser für Haus- und Nutztiere aus dem Mäusbach, dem Dörschbach und dem Köllerbach zu entnehmen. Entlang der Gewässerverläufe kann es den Angaben zufolge zu Schaumbildung kommen.