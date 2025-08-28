In Mainz-Laubenheim droht ein Baukran umzustürzen. Zehn Häuser wurden vorsorglich geräumt, Feuerwehr und THW sind mit 20 Kräften im Einsatz.

Mainz (dpa/lrs) – Ein Baukran droht in Mainz-Laubenheim nach einer Unterspülung umzukippen. Zehn angrenzende Wohnhäuser wurden vorsorglich geräumt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Wie viele Menschen betroffen sind, war zunächst unklar.

Die Baugrube steht nach Angaben der Einsatzkräfte unter Wasser. Die Ursache ist bislang offen, ein wetterbedingter Zusammenhang könne ausgeschlossen werden. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.

Die Feuerwehr war nach der Alarmierung gegen 18.20 Uhr zunächst mit der Räumung der Gefahrenzone beschäftigt. Inzwischen unterstützt das Technische Hilfswerk (THW) mit einem Baufachberater die weiteren Sicherungsmaßnahmen am Kran. Insgesamt sind rund 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW vor Ort.