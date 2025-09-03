Die Bauarbeiten auf der A65 bei Landau gehen in die letzte Phase. Doch bis die Arbeiten abgeschlossen werden, ist weiter mit Einschränkungen zu rechnen.

Landau (dpa/lrs) – Die seit März laufenden Bauarbeiten auf der A65 im Süden von Landau (Landkreis Südliche Weinstraße) stehen kurz vor dem Abschluss. Bis Ende Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Auf dem 4,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen Landau-Süd und Rohrbach wird die Fahrbahndecke einschließlich Entwässerung und Schutzeinrichtungen erneuert. Zudem werde die Autobahnbrücke über die B38 instand gesetzt.

Bis die Bauarbeiten abgeschlossen sind, blieben die bisherigen Einschränkungen, wie die einspurige Verkehrsführung auf der A65, jedoch noch bestehen. Zudem müssten im September die Auffahrt zur A65 von der B38 sowie die entsprechende Ausfahrt jeweils für mehrere Wochen gesperrt werden. In den Nächten vom 5. auf den 6. September sowie vom 15. auf den 16. September müsse die A65 im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Ludwigshafen zudem voll gesperrt werden. Vom 6. auf den 7. September werde sie in die entgegengesetzte Richtung voll gesperrt.