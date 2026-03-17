Agrarwirtschaft
BASF investiert 17 Millionen Euro in Raps-Züchtung in Kanada
BASF-Flaggen
Mit der Sparte «Agricultural Solutions» betreibt der Chemie-Konzern BASF sein Agrargeschäft. (Symbolbild)
Uwe Anspach. DPA

BASF steckt mehrere Millionen Euro in ein neues Züchtungszentrum für Canola-Raps in Kanada. Was der Chemiekonzern mit der Investition erreichen will.

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Ludwigshafen (dpa/lrs) – BASF investiert 17 Millionen Euro in den Ausbau von Rapszüchtung in Kanada. Wie der Chemiekonzern mitteilte, soll die Investition innerhalb der Agrarsparte des Unternehmens in das «Canola Breeding Centre of Innovation» in Saskatoon, Kanada, fließen. Damit will BASF seine Marktführung in der Züchtung der speziellen Rapssorte «Canola» ausbauen.

Die neue Anlage soll den Angaben zufolge die Züchtungskapazitäten erweitern, moderne Technologien integrieren und somit die Entwicklung von Sorten mit verbesserten Eigenschaften beschleunigen. Mit dem Unternehmensbereich «BASF Agricultural Solutions» entwickelt und vertreibt der Chemiekonzern weltweit Produkte und digitale Lösungen für die Landwirtschaft.

© dpa-infocom, dpa:260317-930-829858/1

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Wirtschaft

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