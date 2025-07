Bonn (dpa/lrs) – Balkonkraftwerke sind in Rheinland-Pfalz sehr beliebt. Im Verhältnis zur Zahl der Haushalte kam das Land im deutschlandweiten Vergleich auf Platz zwei hinter Niedersachsen. Mit Stand 30. Juni entfielen laut der Bundesnetzagentur in Rheinland-Pfalz auf 1.000 Haushalte knapp 31 Anlagen. In Niedersachsen waren es 34, der bundesweite Durchschnitt lag bei knapp 25. Die niedrigsten Dichten finden sich in den Stadtstaaten.

Insgesamt kommt Rheinland-Pfalz den Angaben zufolge Ende Juni auf knapp 60.400 solcher kleinen Kraftwerke für die eigenen vier Wände. Das entspricht einem Plus im ersten Halbjahr von mehr als 32 Prozent.

Bundesweite Zahlen

In ganz Deutschland stieg die Zahl der Balkonkraftwerke im ersten Halbjahr der Bundesnetzagentur zufolge um mehr als 220.000, Ende Juni waren 1.009.390 dieser Anlagen in Betrieb. Die tatsächliche Zahl dürfte noch etwas höher sein, da es eine einmonatige Frist für Nachmeldungen gibt und trotz Pflicht nicht alle Anlagen angemeldet werden.

Treiber der Entwicklung dürften rechtliche Erleichterungen sein, die noch unter der letzten Bundesregierung beschlossen wurden, sowie die inzwischen gefallenen Preise für die Anlagen. Zudem könnte zum Boom beitragen, dass in letzter Zeit immer mehr bekannte Handelsunternehmen die Geräte in ihrem Sortiment führen. Außerdem steigt die Zahl an Kommunen, die Bürgerinnen und Bürger bei der Anschaffung solcher Anlagen unterstützen, auch in Rheinland-Pfalz.