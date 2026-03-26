Unfall an Bahnübergang
Bahnstrecke bei Insheim nach schwerem Unfall wieder frei
Kollision von Zug und Transporter
Auch ein Hinweisschild am Bahnhof ist bei dem Unfall verkohlt worden. (Symbolbild)
Uwe Anspach. DPA

Kein alltäglicher Unfall: Ein Regionalexpress prallt auf einem südpfälzischen Bahnübergang gegen einen Autotransporter. Drei Tage später fahren wieder Züge auf der Strecke. Was ist zuvor passiert?

Lesezeit 1 Minute

Insheim (dpa/lrs) – Gute Nachricht für Bahnreisende in der Südpfalz: Drei Tage nach dem Zusammenprall eines Regionalexpresses und eines Autotransporters bei Insheim gibt es zwischen Landau und Winden wieder freie Fahrt für Züge. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Zuvor waren die Gleise wegen Reparaturarbeiten gesperrt gewesen. Die Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Zunächst hatte der SWR über die Streckenfreigabe berichtet.

Explosionen und Brände

Am Montagabend war der Fahrer eines Autotransporters laut Polizei im stockenden Verkehr mit seinem Auflieger auf dem Bahnübergang in Insheim stehen geblieben, als sich ein in Richtung Landau fahrender Regionalexpress näherte. Der Lokführer habe trotz Notbremsung den Zug nicht rechtzeitig zum Halten bringen können, hieß es. Es kam zur Kollision mit nachfolgend mehreren Explosionen und Bränden.

Die Behörden sprachen von einem Trümmerfeld von mehreren Hundert Metern, einem in Brand geratenen Auto und einem schwer verletzten Fahrer. Drei weitere Menschen seien bei dem Unfall leicht verletzt worden. Die Ermittler schätzten den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.

© dpa-infocom, dpa:260326-930-871900/1

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Verkehr

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