Dudenhofen (dpa/lrs) – Die 19-jährige Messane Bräutigam hat bei den deutschen Meisterschaften im Bahnradsport bereits ihre vierte Medaille geholt. Zusammen mit Lea Lin Teutenberg gewann die Athletin aus Bad Bergzabern im Landkreis Südliche Weinstraße überlegen den Madison-Wettbewerb. Bräutigam hatte in Dudenhofen zuvor schon Gold im Scratch und im Ausscheidungsfahren sowie Silber in der Mannschaftsverfolgung gewonnen.

Im erstmals ausgefahrenen 1000-Meter-Zeitfahren der Frauen ging der Titel in 1:06,713 Minuten an die achtmalige Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich aus Cottbus. Emma Hinze, die im Vorjahr in Berlin als letzte Fahrerin über die 500 Meter siegte und für Dudenhofen nach zehnmonatiger Pause ihr Meisterschafts-Comeback angekündigt hatte, verzichtete kurzfristig aufgrund einer Erkrankung auf ihren Start.