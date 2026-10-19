Bislang waren feste Inspektoren für einzelne Bahnhöfe zuständig. Nun sollen mobile Handwerkerteams Mängel vor Ort gezielt beheben – was steckt hinter dem neuen Konzept?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Um etwa kaputte Bänke oder beschädigte Ausstattung an Bahnhöfen schnellstmöglich zu reparieren, setzt die Deutsche Bahn nun auch im Saarland auf mobile Handwerkerteams. Das teilte das Unternehmen mit.

Während bislang feste Stations- und Hausinspektoren für einzelne Bahnhöfe verantwortlich waren, sollen die mobilen Teams von Station zu Station fahren und dort gezielt Reparaturen durchführen. Laut DB zählen dazu sowohl kleinere Mängel als auch aufwändigere Arbeiten. Schäden an den Stationen sollen durch die mobilen Handwerker «schnell, sichtbar und gebündelt» beseitigt werden, heißt es.

Die Maßnahme ist Teil eines Sofortprogramms der Deutschen Bahn für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen. Bundesweit werden 44 mobile Handwerkerteams eingesetzt.