Sperrungen bei Bahn
Bahn-Arbeiten: Einschränkungen auf linker Rheinseite
Bahngleise
Sperrungen der linken Rheinstrecke werden demnaächst den Zugverkehr ausbremsen (Symbolbild)
Christoph Reichwein. DPA

Wegen Bauarbeiten auf der linken Rheinseite müssen Reisende bis Ende April mehr Zeit einplanen. An Wochenenden ersetzt ein Schienenersatzverkehr die Züge.

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Bingen/Kaiserslautern (dpa/lrs) – Zugreisende müssen sich auf der linken Rheinseite zwischen Bacharach und Bingen in den nächsten Wochen auf Einschränkungen einstellen.

Von diesem Freitagabend (20. März) bis zum 27. April gebe es auf der Strecke an den Wochentagen nur einen eingleisigen Betrieb, teilte der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Rheinland-Pfalz Süd mit. An Wochenenden sei wegen Sperrungen kein Zugverkehr möglich.

Grund seien Arbeiten der DB InfraGO AG, der DB-Tochter für das Schienennetz in Deutschland, im Gleisoberbau. Dies habe «weitreichende Auswirkungen auf den Schienenverkehr», hieß es.

Fern- und Güterverkehr werden über die rechte Rheinstrecke umgeleitet. Im Nahverkehr müssten Reisende mehr Zeit einplanen und teilweise auf Schienenersatzverkehr (SEV) ausweichen, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:260318-930-834909/1

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Verkehr

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