Ludwigshafen (dpa/lrs) – Eine 84-Jährige ist bei einem Badeunfall in Ludwigshafen ums Leben gekommen. Zeugen hatten sie am Mittag im Strandbad Blies leblos im Wasser entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Ersthelfer holten die Frau an Land. Jegliche Reanimationsversuche, auch die der Rettungskräfte, blieben jedoch erfolglos. Die 84-Jährige hatte zuvor im See gebadet. Ermittlungen der Kriminalpolizei sollen jetzt die genauen Todesumstände klären.

