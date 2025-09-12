Einmal im Jahr wird ein 20.000-Einwohner-Ort im Süden von Rheinland-Pfalz zum überregionalen Magnet der Weinfreunde. Die Feier hat mehr als 600 Jahre Tradition.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Mit einem Konzert auf dem Ludwigsplatz beginnt am Freitag (17.00 Uhr) der Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Anschließend ziehen Schausteller und Winzer feierlich zum Festareal. Das pfälzische Spektakel mit jährlich mehr als 600.000 Besucherinnen und Besuchern gilt als größtes Weinfest der Welt. Zum Auftakt des Wurstmarkts wird auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) erwartet – selbst bekennender Vegetarier.

Das Volksfest dauert bis 16. September und nach einer Verschnaufpause noch einmal vom 19. bis 22. September. Seinen Ursprung hat die Feier im 12. Jahrhundert, als Winzer und Bauern ihre Produkte Pilgern anboten. Diese reisten alljährlich im September zur Wallfahrt an. In diesem Jahr erlebt das Weinfest seine 609. Auflage. Rund 300 Weine und Sekte aus Bad Dürkheimer Weinbergen und Weinkellern stehen im Mittelpunkt.