Stefanie Stahl ist eine der bekanntesten Psychologinnen in Deutschland. Ihre Bücher erreichen Millionen Leser. Warum sie jetzt in Trier ein Lokal aufmacht.

Trier (dpa) – Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl sieht eine Trendwende weg vom Digitalen hin zu echten Begegnungen: «Die Menschen wollen wieder mehr ins richtige Leben reingehen. Nichts geht über echte Nähe, ein von Gesicht-zu-Gesicht-Gespräch», sagte Stahl der Deutschen Presse-Agentur in Trier.

In Trier hat sich Stahl jetzt einen persönlichen Traum erfüllt: Sie hat ein Lokal eröffnet – mit dem Namen «Heimat». «Ich träume eigentlich seit 40 Jahren davon», sagte sie. «Einen Ort zu kreieren, wo Menschen zusammenkommen, sich wohlfühlen, wo einfach viele Begegnungen stattfinden.» Zu dem Café-Restaurant gehört auch ein großer Biergarten.

«Bar-Therapie» geplant

Der Name «Heimat» sei Anspielung auf ihren Bestseller «Das Kind in dir muss Heimat finden» (2015). Er stehe aber auch für den Begegnungsort, den sie anbieten wolle. Künftig plane sie dort das Format «Bar-Therapie», bei dem Gäste mit ihr über alle möglichen psychologischen Fragen ins Gespräch kommen könnten.

Stahl sagte, sie sei auf das Lokal «ganz stolz» und «eigentlich stolzer» als auf ihre Bücher. «Ich habe so viel Wert darauf gelegt, dass es wirklich schön ist, dass es lecker Essen gibt und alles so schön gestaltet ist.»

Die Menschen merken laut Stahl zunehmend, dass Austausch über Social Media «nicht wirklich befriedigend» sei. WhatsApp & Co verführten «zu unheimlich schnellen, flüchtigen Textereien und Kontakten». Man schicke sich mal schnell ein Bild, es werde schnell konsumiert. «Aber das hinterlässt eine Lücke. Es erfüllt die Bindungswünsche nicht.»

«Schreibe nur, wenn ich etwas Neues zu sagen habe»

Die gebürtige Hamburgerin Stahl lebt seit vielen Jahren in Trier. Gerade ist ihr neues Buch «Ich erklär' das jetzt mal psychologisch» erschienen. Es umfasst 45 Essays zu verschiedenen psychologischen Themen. «Es gibt so viele interessante Themen, die aber kein ganzes Buch tragen», sagte Stahl. Daher habe sie diese Form gewählt.

Ob sie noch weiterschreibe? «Wenn mir noch was einfällt. Also ich schreibe ja nur, wenn ich etwas Neues zu sagen habe», sagte die 62-Jährige. Ein ganzes Buch zu einem Thema zu schreiben, finde sie anstrengend. Wenn das Buch mit den Essays gut ankomme, dann könne sie sich «so etwas in der Art» noch mal vorstellen. «Die psychologischen Themen gehen mir ja nicht aus.»

Mit ihrem psychologischen Ratgeber «Das Kind in dir muss Heimat finden» stand Stahl achtmal in Folge an der Spitze der Jahresbestsellerliste. In dem Buch setzt sie sich mit kindlichen Prägungen auseinander und gibt Tipps zur Aufarbeitung von Kindheitserfahrungen. Es ist in mehr als 35 Sprachen übersetzt worden und wurde im deutschsprachigen Raum mindestens 3,2 Millionen Mal verkauft.