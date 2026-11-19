Nach dem Aus für den Druckguss steht auch die Produktion im Stanzbereich vor dem Ende. Für die verbliebenen Beschäftigten sind Übergänge vorgesehen.

St. Ingbert (dpa/lrs) – Das Werk des Automobilzulieferers Voit in St. Ingbert muss im kommenden Jahr schließen. Nach dem Ende des Druckgussbereichs zum Jahresende 2025 leitet das Unternehmen nun auch das Fertigungsende beim Stanzen ein, wie der generalbevollmächtigte Rechtsanwalt Matthias Bayer mitteilte. Zuvor hatten die «Saarbrücker Zeitung»und der Saarländische Rundfunk darüber berichtet.

Der Hauptkunde ZF und Interessenten, die den Bereich mit rund 85 Beschäftigten aus dem Eigenverwaltungsverfahren heraus übernehmen wollten, konnten sich demnach nicht auf eine langfristige Vereinbarung einigen. Voit Automotive sei deshalb gezwungen, die geordnete Ausproduktion einzuleiten, hieß es. Diese solle nach vorläufiger Planung bis Mitte 2027 abgeschlossen sein.

Im Jahr 2025 Insolvenz angemeldet

Allen verbliebenen Beschäftigten wird den Angaben zufolge der Wechsel in eine Transfergesellschaft angeboten, für bis zu zwölf Monate. Das Transferkurzarbeitergeld wird demnach um 20 Prozent aufgestockt. Die Kosten tragen laut Mitteilung das Unternehmen und ZF gemeinsam. Beschäftigte, die während der Ausproduktion die Belieferung von ZF sicherstellen, erhielten eine von ZF finanzierte Bleibeprämie.

Voit hatte im Januar 2025 ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt, nachdem die Übernahme durch einen chinesischen Investor gescheitert war. Ende Oktober 2025 wurde bekannt, dass ZF ein Konzept zur Fortführung abgelehnt hatte.