Verkehr
Autofahrerin mit fast drei Promille gestoppt
Atemalkoholtest - Illustration
Die Polizei führt bei beiden Kontrollen einen Alkoholtest durch. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Der Polizei wird ein Auto wegen auffälliger Fahrweise gemeldet. Als die Beamten den Wagen stoppen, wird ein Alkoholtest fällig. Es bleibt nicht der Einzige.

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Pirmasens/Bernkastel-Kues (dpa/lrs) – Zwei sturzbetrunkene Autofahrer sind der Polizei in Rheinland-Pfalz ins Netz gegangen. Am Samstagnachmittag waren Zeugen auf die verdächtige Fahrweise einer Frau aufmerksam geworden und hatten die Polizei gerufen. Als die 59-Jährige in Pirmasens gestoppt und zum Alkoholtest gebeten wurde, zeigte das Messgerät nach Polizeiangaben drei Promille an.

Im gut 100 Kilometer entfernten Bernkastel-Kues trug sich ähnliches zu – nur dass dort ein Mann am Steuer saß und eine Streifwangenbesatzung auf seinen Fahrstil aufmerksam wurde. Der Atemtest in der Nacht fiel auch bei ihm klar aus: 2,72 Promille. Der 39-jährige Fahrer wie auch die 20 Jahre ältere Frau in Pirmasens mussten ihre Führerscheine abgeben.

© dpa-infocom, dpa:260531-930-152267/1

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