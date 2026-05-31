Der Polizei wird ein Auto wegen auffälliger Fahrweise gemeldet. Als die Beamten den Wagen stoppen, wird ein Alkoholtest fällig. Es bleibt nicht der Einzige.

Pirmasens/Bernkastel-Kues (dpa/lrs) – Zwei sturzbetrunkene Autofahrer sind der Polizei in Rheinland-Pfalz ins Netz gegangen. Am Samstagnachmittag waren Zeugen auf die verdächtige Fahrweise einer Frau aufmerksam geworden und hatten die Polizei gerufen. Als die 59-Jährige in Pirmasens gestoppt und zum Alkoholtest gebeten wurde, zeigte das Messgerät nach Polizeiangaben drei Promille an.

Im gut 100 Kilometer entfernten Bernkastel-Kues trug sich ähnliches zu – nur dass dort ein Mann am Steuer saß und eine Streifwangenbesatzung auf seinen Fahrstil aufmerksam wurde. Der Atemtest in der Nacht fiel auch bei ihm klar aus: 2,72 Promille. Der 39-jährige Fahrer wie auch die 20 Jahre ältere Frau in Pirmasens mussten ihre Führerscheine abgeben.