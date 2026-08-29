Strafverfahren
Autofahrerin mit 4,33 Promille auf Parkplatz erwischt
Atemalkoholtest
Der Atemalkoholtest zeigte bei der Frau einen Wert von 4,33 Promille. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Führerschein weg, Autoschlüssel auch: Eine Kontrolle auf einem Supermarktparkplatz hat für eine junge Autofahrerin Konsequenzen.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Mit über vier Promille ist eine Frau auf einem Supermarktparkplatz in Neustadt an der Weinstraße von der Polizei erwischt worden. Die 27-Jährige saß bei der Kontrolle am Freitagabend auf dem Fahrersitz ihres Wagens, der gerade geparkt war, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach dem Atemtest gaben die Beamten demnach einem Angehörigen den Autoschlüssel und beschlagnahmten den Führerschein der Frau. Außerdem wurde ihr eine Blutprobe abgenommen. Auf sie komme jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr zu.

© dpa-infocom, dpa:260829-930-600734/1

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