Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Mit über vier Promille ist eine Frau auf einem Supermarktparkplatz in Neustadt an der Weinstraße von der Polizei erwischt worden. Die 27-Jährige saß bei der Kontrolle am Freitagabend auf dem Fahrersitz ihres Wagens, der gerade geparkt war, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach dem Atemtest gaben die Beamten demnach einem Angehörigen den Autoschlüssel und beschlagnahmten den Führerschein der Frau. Außerdem wurde ihr eine Blutprobe abgenommen. Auf sie komme jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr zu.

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