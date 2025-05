Autofahrer zweimal an einem Tag betrunken am Steuer erwischt

Püttlingen (dpa/lrs) – Über drei Promille – und jetzt drei Strafverfahren: Gleich zweimal an einem Tag hat die Polizei einen betrunkenen Mann beim Autofahren erwischt. Zeuginnen zufolge wollte der 62-Jährige am Freitag in Püttlingen im Regionalverband Saarbrücken vorwärts einparken und prallte dabei gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Die Polizeibeamten stellten demnach über einen Atemtest fest, dass der Autofahrer erheblich betrunken war. Auf der Polizeiwache stellten sie seinen Führerschein sicher. Doch nur wenige Stunden später erwischten ihn die Polizisten laut Mitteilung am Steuer eines anderen Autos – immer noch stark alkoholisiert.

Auf den 62-Jährigen kommen demnach jetzt nicht nur zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu, sondern auch eines wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Verletzt wurde er bei seinem Zusammenstoß mit dem Baum nicht, so die Polizei.