Ein Kind steht auf dem Gehweg, ein Auto setzt zum Einparken an - dann kommt es zum Zusammenstoß. Die Polizei St. Ingbert such nun nach Zeugen.

St. Ingbert – (dpa/lrs) – Ein zehnjähriges Kind ist in St. Ingbert bei einem Unfall verletzt worden. Am späten Vormittag stieß ein Autofahrer mit seinem Wagen im Bereich einer Bäckerei beim Einparken gegen das Kind, das sich auf dem Gehweg aufhielt, wie die Polizei mitteilte. Laut den Angaben bemerkte der Mann den Zusammenstoß und sprach das Kind an. Danach habe er sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise nimmt die Polizei St. Ingbert entgegen.