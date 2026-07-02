Tödlicher Unfall
Autofahrer übersieht Krad – 77-Jähriger stirbt
Symbolbild Polizeiauto
Die Polizei berichtet, dass der Mann gestorben ist. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Der Unfall ereignete sich beim Linksabbiegen auf einer Landstraße. Was bisher über die Kollision bekannt ist.

Rheinbrohl (dpa/lrs) – Ein 77 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Landstraße im Kreis Neuwied ums Leben gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah ein 78-jähriger Autofahrer aus Unkel beim Abbiegen nach links das entgegenkommende Krad, wie die Polizei mitteilte.

Durch den Zusammenstoß wurde der Kradfahrer aus Bad Hönningen schwer verletzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er an seinen Verletzungen starb. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag zwischen Rheinbrohl und Bad Hönningen.

© dpa-infocom, dpa:260702-930-324705/1

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Verkehr

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