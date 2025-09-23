Mainz (dpa/lhe) – Er hat sich schon am Morgen mit Wodka betrunken und ist dann mit einem Kind auf dem Beifahrersitz losgefahren: Einen besonders verantwortungslosen Autofahrer hat die Polizei in Mainz ausfindig gemacht. Ein Zeuge hatte die Beamten darüber informiert, dass sich der Mann am Morgen gegen 7.30 Uhr an einer Tankstelle eine Flasche Wodka gekauft und diese getrunken hatte. Die Polizei entdeckte das Auto wenig später in der Nähe, wie das Polizeipräsidium Mainz mitteilte.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um den 30 Jahre alten Lebensgefährten der Fahrzeughalterin handelte. Er sei dank der Zeugenaussage zweifelsfrei als Fahrer identifiziert worden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille – rund eine halbe Stunde nach dem Tankstellenbesuch.