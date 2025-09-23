Betrunken am Steuer
Autofahrer trinkt Wodka und fährt mit Kind weg
Polizei macht Alkoholtest
Polizei macht Alkoholtest
Heiko Becker. DPA

Ein Zeuge meldet einen Fahrer, der Wodka trinkt und mit einem Kind losfährt. Die Polizei greift schnell ein.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lhe) – Er hat sich schon am Morgen mit Wodka betrunken und ist dann mit einem Kind auf dem Beifahrersitz losgefahren: Einen besonders verantwortungslosen Autofahrer hat die Polizei in Mainz ausfindig gemacht. Ein Zeuge hatte die Beamten darüber informiert, dass sich der Mann am Morgen gegen 7.30 Uhr an einer Tankstelle eine Flasche Wodka gekauft und diese getrunken hatte. Die Polizei entdeckte das Auto wenig später in der Nähe, wie das Polizeipräsidium Mainz mitteilte.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um den 30 Jahre alten Lebensgefährten der Fahrzeughalterin handelte. Er sei dank der Zeugenaussage zweifelsfrei als Fahrer identifiziert worden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille – rund eine halbe Stunde nach dem Tankstellenbesuch.

© dpa-infocom, dpa:250923-930-73177/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten