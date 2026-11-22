Früher Sonntagmorgen in Mainz: Ein Autofahrer gibt bei einer Kontrolle Gas und rast über mehrere rote Ampeln. Ist schon klar, was ihn zur Flucht trieb?

Mainz (dpa) – Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer in der Mainzer Innenstadt gegen ein Haus gekracht. Zuvor war der Mann über mehrere rote Ampeln gerast und hatte so den Verkehr gefährdet, wie die Beamten mitteilten. Warum der Mann flüchtete, wurde zunächst nicht bekannt.

Als Polizisten den Autofahrer am frühen Sonntagmorgen kontrollieren wollten, gab der Mann Gas. Nach seiner waghalsigen Fahrt über mehrere rote Ampeln krachte er gegen die Hauswand eines Geschäfts und wurde dabei leicht verletzt. Die Polizisten fesselten den Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Flucht dauern an.