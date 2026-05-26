Verkehrsunfall
Autofahrer bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt
Polizei Berlin
Der Fahrer des Lkws blieb unverletzt. (Symbolbild)
Carsten Rehder. DPA

Der Wagen gerät auf die entgegenkommen Fahrbahn – mit schweren Folgen.

Rheinbreitbach (dpa/lnw) – Beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Autofahrer auf der B43 bei Rheinbreitbach schwer verletzt worden. Der Autofahrer sei in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Bundesstraße 42 von Rheinbreitbach in Richtung Unkel gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei sei der Fahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Das Auto sei dann im Straßengraben zum Stehen gekommen.

Laut Polizei wurde der Fahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er habe stark nach Alkohol gerochen, weswegen ihm noch an der Unfallstelle Blut entnommen worden sei. Nach einer Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:260526-930-128763/1

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Verkehr

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