Ein Brand auf der A65 sorgte für einen Rückstau. Die Polizei prüft, ob eine weggeworfene Zigarettenkippe das Feuer ausgelöst hat.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Auf der Autobahn 65 ist in der Nähe von Neustadt/Weinstraße am frühen Nachmittag ein Mittelstreifen in Brand geraten. Die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen und eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern, wie die Polizei mitteilte.

Während der Löscharbeiten musste der betroffene Fahrstreifen kurzfristig gesperrt werden, was zu einem Rückstau führte. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass eine aus einem vorbeifahrenden Pkw geworfene Zigarettenkippe den Brand verursacht haben könnte. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Die Polizei erinnerte in diesem Zusammenhang an das Verbot, Zigaretten oder andere brennende Gegenstände aus Fahrzeugen zu werfen. Gerade bei trockenem Buschwerk und Geäst bestehe eine erhöhte Brandgefahr.