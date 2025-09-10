Ein Unfall am frühen Morgen endet für zwei Menschen im Krankenhaus. Ausgelöst worden war die Situation durch eine Panne.

Dernbach (dpa/lrs) – Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 48 sind am frühen Morgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Verkehr hatte sich nahe Dernbach (Westerwaldkreis) gestaut, sodass zunächst ein Lastwagen abbremsen musste, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des dahinter fahrenden Autos bremste demnach zwar noch, doch sein Wagen wurde von einem dritten Auto unter den Auflieger des Lastwagens geschoben. Er und die Fahrerin des anderen Wagens seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Die A 48 wurde nach dem Unfall laut Polizei in Fahrtrichtung Trier gesperrt. Dass der Lkw bremsen musste, hing mit einem bereits zuvor geschehenen Unfall zusammen: Auf der Autobahn war die Polizei im Einsatz, weil dort ein unbeleuchteter Transporter mit einer Panne liegengeblieben war.