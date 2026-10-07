Eine Frau soll die Vorfahrt missachtet haben - bei der Kollision werden auch Jugendliche schwer verletzt. Alle kommen in Krankenhäuser.

Masburg (dpa/lrs) – Bei der Kollision eines Autos mit einem Transporter im Landkreis Cochem-Zell sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Unter ihnen waren drei Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete eine 52 Jahre alte Autofahrerin im Kreuzungsbereich der L99 und der Kreisstraße 12 bei Masburg die Vorfahrt des Transporters. Ihr Wagen stieß nahezu ungebremst mit ihm zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Sie blieben dort auf dem Dach beziehungsweise auf der Seite liegen.

Die 52-Jährige und ihre drei jungen Mitfahrer wurden ebenso wie der 70 Jahre alte Fahrer des Transporters schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Straße blieb mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.