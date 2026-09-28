Eine 53-Jährige gerät auf einer Bundesstraße mit ihrem Auto auf die Gegenspur. Dort kommt es zur Kollision.

Altenkirchen (dpa/lrs) – Eine 53 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 256 im Westerwald schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet sie mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße 256 auf die Gegenspur, wie die Polizei mitteilte. Dort prallte ihr Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, in dem zwei Männer saßen.

Bei dem Unfall am Nachmittag zwischen Altenkirchen und Mammelzen überschlug sich das Auto der Frau und blieb auf dem Dach liegen. Die 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Wagens wurde leicht verletzt.