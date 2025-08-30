Ein Auto überschlägt sich mehrfach, zwei Insassen werden schwer verletzt – und die B9 bei Jockgrim ist stundenlang gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Jockgrim (dpa/lrs) – Zwei Männer sind bei einem Autounfall auf der B9 in der Nähe von Jockgrim im Landkreis Germersheim schwer verletzt worden. Der 36-jährige Fahrer habe am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Er sei mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, anschließend habe sich das Fahrzeug mehrfach überschlagen, bevor es auf dem Dach zum Stehen kam.

Der Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer seien durch den Unfall schwer verletzt worden. Zur Klärung des Unfallhergangs sei ein Gutachter hinzugezogen worden.