Am frühen Morgen fährt eine 28-Jährige auf der K9 bei Neustadt. Sie stößt frontal mit einem Lieferwagen zusammen und stirbt. Die Ursache bleibt unklar.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Kleinlieferwagen in Neustadt an der Weinstraße ist eine 28 Jahre alte Autofahrerin gestorben. Wie die Polizei mitteilte, stieß die Frau am Dienstagmorgen mit dem Gegenverkehr auf der K9 zwischen der L516 und der B39 zusammen und verletzte sich dabei tödlich.

Der Fahrer des Lieferwagens wurde demnach nur leicht verletzt. Ein Gutachter ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Die Unfallaufnahme dauerte mehrere Stunden an. Die Strecke musste zwischenzeitlich beidseitig gesperrt werden.