Auto rast in Menschenmenge: Mehrere Tote in Mannheim

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Rosenmontag in Mannheim gekommen. Einem Polizeisprecher zufolge war ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens zwei Menschen wurden dabei getötet. Und: Es gab eine Festnahme.

Schock an Rosenmontag: In der Mannheimer Innenstadt ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Dabei kam nach Polizeiangaben mindestens ein Mensch ums Leben, zwischen fünf und zehn weitere wurden verletzt. Unter Verweis auf Sicherheitskreise berichtete die dpa später von einem zweiten Toten.

Der mutmaßliche Autofahrer wurde festgenommen, von weiteren Tätern ging die Polizei nicht aus, erfuhr die dpa aus Sicherheitskreisen. Den Informationen zufolge wurde der Verdächtige, ein Deutscher, verletzt ins Krankenhaus gebracht. Unklar blieb zunächst, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelte.

Nach Augenzeugenberichten soll der Mann mit seinem Wagen mitten in der Quadratestadt vom Friedrichsring kommend in die Planken, eine Einkaufsstraße, gerast sein und auf Höhe des Paradeplatzes mehrere Passanten an- oder umgefahren haben. Auf den Planken und rund um den Wasserturm findet derzeit ein sogenannter Fasnachtsmarkt mit Dutzenden Imbissbuden und Fahrgeschäften statt. Einen Rosenmontagszug gab es heute in Mannheim nicht. Der große, gemeinsam mit Ludwigshafen ausgerichtete Fastnachtsumzug fand bereits am gestrigen Sonntag statt.

Einem dpa-Reporter zufolge waren am Ort des Geschehens Trümmer zu sehen, mindestens eine Person lag abgedeckt unter einer Plane. Auf Fotos war zudem der völlig demolierte schwarze Kleinwagen des mutmaßlichen Fahrers zu erkennen. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zum Fahrer oder zu Hintergründen wurden zunächst nicht mitgeteilt. Die Polizei bat Menschen, die Innenstadt zu meiden und großräumig zu umfahren.

Die rheinland-pfälzische Polizei unterstützte die baden-württembergischen Kollegen, insbesondere im Innenstadtbereich Ludwigshafen und auf den Brücken zwischen Mannheim und Ludwigshafen, wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte.

Die rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden beobachten die Lage in Mannheim genau und stehen in engem Austausch – sowohl untereinander als auch mit den Sicherheitsbehörden in Baden-Württemberg, berichtete ein Sprecher des Mainzer Innenministeriums auf Anfrage unserer Zeitung am frühen Nachmittag. Er betonte: „Die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen in Rheinland-Pfalz, die bereits auf einem hohen Niveau sind, werden beibehalten. Die rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden beobachten weiterhin die Lage und werden gegebenenfalls die Maßnahmen anpassen, um die Sicherheit der Fastnachtsumzüge in Rheinland-Pfalz bestmöglich zu gewährleisten.“

Entsprechend lief beispielsweise der Koblenzer Rosenmontagszug von den Geschehnissen in Mannheim unbeeinflusst und bei guter Stimmung weiter. Das berichtete Polizeisprecher Jürgen Fachinger auf Anfrage unserer Zeitung am frühen Nachmittag. „Wir haben natürlich Kenntnis darüber und haben alle Einsatzkräfte nochmals informiert und sensibilisiert. Wir haben hier einen hohen Sicherheitsstandard erreicht und tun alles dafür, dass die Menschen sicher und fröhlich Karneval feiern können“, sagte Fachinger per Telefon von der Zugstrecke.

5000 Polizeikräfte über Karneval in Rheinland-Pfalz im Einsatz

Die sichtbare Polizeipräsenz bei Großveranstaltungen wurde bereits in der Vergangenheit erhöht, hatte das Innenministerium bereits deutlich vor dem Beginn der Straßenfastnacht informiert. Landesweit sind über die närrischen Tage hinweg insgesamt 5000 Polizeikräfte im Einsatz, in Koblenz allein rund 200 an Rosenmontag.

Auch aus Trier meldete die Polizei: „Es gibt keine großen Vorfälle, es läuft alles wie geplant.“ Und auch die Polizei Mainz berichtete von einem friedlichen und ausgelassenen Rosenmontag in der Landeshauptstadt. In einer Zwischenbilanz vom frühen Nachmittag war von einem Unfall mit einem Fastnachtswagen die Rede, bei dem zwei Kinder leicht verletzt wurden. „Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies nicht im Zusammenhang mit der aktuellen Lage in Mannheim steht“, hieß es aus dem Polizeipräsidium.

Auch in Mainz seien nach Bekanntwerden der Mannheimer Vorfälle sofort alle Einsatzkräfte sensibilisiert, außerdem sei das Zufahrtskonzept nachgeschärft worden, sagte ein Sprecher des Präsidiums. Nur noch Blaulichtfahrzeuge durften durch die Absperrungen fahren, Anwohner nicht mehr. „Die nächste Stufe wurde gezündet.“

Im Zusammenhang mit dem Großeinsatz sollte in der 320.000-Einwohner-Großstadt Mannheim eine psychologische Betreuung vor Ort eingerichtet werden. Diese soll die unmittelbar Beteiligten versorgen, wie ein Polizeisprecher in Mannheim mitteilte. Die Uniklinik Mannheim bereitete alles für einen möglichen Massenunfall mit Verletzten vor. Im Klinikum sei sofort der Katastrophen- und Einsatzplan umgesetzt worden, mit dem die Versorgung von Verletzen vorbereitet wird. Es seien insgesamt acht Traumateams bereitgestellt worden, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder.

In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Anschläge gegeben, bei denen Fahrzeuge in eine Menschenmenge gefahren waren. Im Dezember kamen in Magdeburg sechs Menschen ums Leben, als ein inzwischen 50 Jahre alter Arzt über den Weihnachtsmarkt gerast war. Mitte Februar war ein Mann mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe von Demonstranten in München gefahren. Dabei kamen eine junge Frau und ein Kind ums Leben.

Ende Mai vergangenen Jahres hatte zudem auf dem Mannheimer Marktplatz der mutmaßliche Islamist Sulaiman A. fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) sowie einen Polizisten mit einem Messer verletzt. Der 29 Jahre alte Polizist Rouven Laur erlag später seinen Verletzungen. Ein anderer Polizist schoss den Angreifer nieder.

Die Bundesanwaltschaft geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Angeklagte Sympathien für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hegt. Der mutmaßliche Täter steht derzeit in Stuttgart vor Gericht.