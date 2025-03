Auto rast durch City: Polizeieinsatz in Mannheim

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Rosenmontag in Mannheim gekommen. Einem Polizeisprecher zufolge war ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens ein Mensch wurde dabei getötet. Und: Es gab eine Festnahme.

Bei einem Vorfall in der Mannheimer Innenstadt ist nach Polizeiangaben mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, mehrere Menschen sind verletzt worden. Einem Polizeisprecher zufolge war ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. „Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden“, teilte das Polizeipräsidium Mannheim mit.

Die Innenstadt sei komplett abgeriegelt worden. Die Polizei forderte die Anwohner auf, die City zu meiden. Unter anderem wurde über Warn-Apps informiert.

Einem dpa-Reporter zufolge waren am Ort des Geschehens Trümmer zu sehen, mindestens eine Person lag demnach abgedeckt unter einer Plane. Augenzeugen zufolge war ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am zentralen Paradeplatz.

i Rettungsdienste und Polizei stehen nach einem schweren Zwischenfall am Paradeplatz in Mannheim. Dieter Leder. dpa

Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zum möglichen Täter oder zu Hintergründen, könne man noch nicht mitteilen. Die Polizei bat Bürgerinnen und Bürger, die Innenstadt zu vermeiden und großräumig zu umfahren.

Wie die Lokalzeitung „Mannheimer Morgen“ weiter berichtet, findet derzeit in dem betreffenden Innenstadtbereich ein Fastnachtsmarkt mit 60 Imbissbuden, Fahr- und Spielgeschäften statt. Einen Rosenmontagszug gab es in Mannheim heute nicht. Der große gemeinsame Fastnachtsumzug mit Ludwigshafen fand am gestrigen Sonntag statt.

Die Uniklinik Mannheim hat nach eigenen Angaben alles für einen möglichen Massenunfall mit Verletzten vorbereitet. Im Klinikum sei sofort der Katastrophen- und Einsatzplan umgesetzt worden, mit dem die Versorgung von Verletzen vorbereitet wird. Es seien insgesamt acht Traumateams bereitgestellt worden, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder.

In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Anschläge gegeben, bei denen Fahrzeuge in eine Menschenmenge gefahren waren. Im Dezember kamen in Magdeburg sechs Menschen ums Leben, als ein inzwischen 50 Jahre alter Arzt über den Weihnachtsmarkt gerast war. Mitte Februar war ein Mann mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe von Demonstranten in München gefahren. Dabei kamen eine junge Frau und ein Kind ums Leben.

Einsatzkräfte am Koblenzer Zug sensibilisiert

i Sicherheit wird auch in Koblenz großgeschrieben. Diese Lkw verbauten die Zufahrt - nicht aber die gute Laune. Peter Meuer

Der Koblenzer Rosenmontagszug läuft von den Geschehnissen in Mannheim unbeeinflusst und bei guter Stimmung weiter. Das bestätigte Polizeisprecher Jürgen Fachinger auf Anfrage unserer Zeitung aus der Koblenzer Innenstadt am frühen Nachmittag. „Wir haben natürlich Kenntnis darüber und haben alle Einsatzkräfte nochmals informiert und sensibilisiert. Wir haben hier einen hohen Sicherheitsstandard erreicht und tun alles dafür, dass die Menschen sicher und fröhlich Karneval feiern können.“ Die sichtbare Polizeipräsenz bei Großveranstaltungen wurde bereits in der Vergangenheit erhöht, hatte das Innenministerium bereits deutlich vor dem Beginn der Straßenfastnacht informiert. Landesweit sind insgesamt 5000 Polizeikräfte im Einsatz, in Koblenz allein rund 200. tim