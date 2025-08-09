Unfälle
Auto prallt mit Quad zusammen – Fahrer schwer verletzt
Notarzt im Blaulicht-Einsatz
Jens Büttner. DPA

Beim Linksabbiegen übersieht ein Autofahrer ein entgegenkommendes Quad. Es kommt zum Frontalzusammenstoß - mit fatalen Folgen.

Haßloch (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Quad bei Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim) ist der Quadfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Autofahrer beim Abbiegen das entgegenkommende Quad übersehen. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem der 55-jährige Quadfahrer einige Meter weggeschleudert wurde. Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam anschließend in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

